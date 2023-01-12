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Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе - ноябре составило $4,666 млрд

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в январе - ноябре 2022-го сложилось положительным и составило без малого 4,7 млрд долларов. За аналогичный период 2021-го было 4 млрд.

Так, по информации Нацбанка, положительное сальдо внешней торговли товарами 903 млн долларов - против отрицательного в размере 125 млн в январе - ноябре 2021-го.

В плюсе и сальдо внешней торговли услугами - почти 3,77 млрд долларов. В январе - ноябре 2021 года было чуть более 4 млрд.

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