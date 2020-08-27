Положительное сальдо внешней торговли обеспечили предприятия Беллегпрома

Швейные и трикотажные предприятия Беллегпрома в первом полугодии обеспечили положительное сальдо внешней торговли. И это несмотря на то, что уровень производства снизился в среднем на 20 %. Объем экспорта трикотажной отрасли превысил 50 миллионов долларов, швейной 20. В целом произведено продукции на почти 270 миллионов рублей. Трикотажными организациями освоено более 3 миллионов рублей инвестиций, почти все направили на модернизацию оборудования.