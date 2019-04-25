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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"
Белорусская сторона получила соответствующую телефонограмму от компании PERN - это оператор польского участка нефтепровода. В ней говорится, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она сейчас приходит в пункт приемки поставок "Адамово". Таким образом, транспортировка там остановлена на неопределенный срок. В соответствии с этим "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению. В то же время сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тысяч тонн в сутки.
Как отметил польский оператор, продолжение транзита сырья с повышенным содержанием хлоридов создает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы. Напомним, "Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу из-за поставок некачественной нефти из России и терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса. Однако Москва затягивает решение этого вопроса.
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