Польша поддерживает процесс улучшения отношений Беларуси и ЕС и заинтересована в скорейшем подписании соглашения об упрощении визового режима. Это заявление прозвучало во время официального визита в Варшаву парламентской делегации Беларуси. Возглавляет ее Председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Накануне парламентарии встретились с Президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Расширение сотрудничества, укрепление политических и торгово-экономических контактов обсудили и в польском парламенте. Подписан двусторонний договор о социальном обеспечении. Сегодня белорусская делегация отправляется в Белосток.