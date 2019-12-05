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Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на два миллиона евро в 2019 году

Это 20 проектов двустороннего сотрудничества, направленные на поддержку регионального развития, частного предпринимательства, а также социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и детей без родительской опеки. Наши дипломаты отмечают,что сотрудничество стран с целью развития стало неотъемлемой частью польской внешней политики в последние годы, оно гармонично вписывается и в европейскую глобальную политику, направленную на развитие, содействие реализации Целей устойчивого развития.

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