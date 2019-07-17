Полтора процента площади зерновых на сегодня смолочено в Минской области

Самые большие показатели пока в хозяйствах на юге региона. Набирать темпы там аграриям позволяет погода. А вот жатва в центральной части пока массово не началась. Влажность зерна здесь довольно высокая. Поэтому основной акцент делают на уборку рапса и заготовку кормов. Подробнее - сюжет Натальи Кезик.



Без малого 30 тонн хлеба намолотил Сергей Желудь. За рулем комбайна мужчина в этом году встречает семнадцатую уборочную. Работать в поле начал сразу после армии и сейчас менять свою профессию не собирается, несмотря на напряженный график.



Во время уборки рапса в поле комбайны выходят ближе к югу - необходимо, чтобы обсохла роса. В хозяйстве в Дзержинском районе сейчас на полях работают 8 комбайнов. Фронт работы - 380 гектаров рапса. Половину площадей комбайнеры уже смолотили.



За рапсом на зерносушильные комплексы попадет и хлебное зерно. В хозяйстве на днях отпраздновали Зажинки. Но пока урожай не подоспел, как отмечают аграрии, влажность еще высокая. Полям не хватает устойчивой солнечной погоды. Но, несмотря на летние капризы, в этом хозяйстве рассчитывают на богатый урожай. По самым скромным подсчетам, соберут по 60 центнеров с гектара.



Параллельно с уборкой рапса и подготовкой к жатве зерновых в хозяйстве заготавливают кормовую базу. Собирают второй укос сенажа и сена. Чтобы прокормить собственное поголовье, необходимо примерно 20 тысяч тонн корма. А чтобы получить сбалансированный корм, здесь высевают трехкомпонентную смесь травы.



В Минской области массово собирать хлебный урожай еще не начали – сейчас убрано примерно полтора процента от всего клинка зерновых. Работа кипит только на юге - аграриям пасует солнечная погода. Как только солнце задержится на несколько дней в центральной и северной части, комбайны массово выйдут в поле.