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Помощь аграриям оказывает Федерация профсоюзов Беларуси

Работа идет на льняных полях. В Дубровенском районе активисты помогают готовить тресту к уборке. Здесь сильный ветер разбросал лен на большой территории. Посевная площадь - 2 тысячи гектаров. И сейчас главная задача собрать лен в ленты. Профсоюзный актив северного региона к уборочной подключился с первых дней. Внимание специалистов также на организации горячего питания, обеспечении хлеборобов спецодеждой и соблюдении техники безопасности.

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