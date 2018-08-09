Помощь аграриям оказывает Федерация профсоюзов Беларуси

Работа идет на льняных полях. В Дубровенском районе активисты помогают готовить тресту к уборке. Здесь сильный ветер разбросал лен на большой территории. Посевная площадь - 2 тысячи гектаров. И сейчас главная задача собрать лен в ленты. Профсоюзный актив северного региона к уборочной подключился с первых дней. Внимание специалистов также на организации горячего питания, обеспечении хлеборобов спецодеждой и соблюдении техники безопасности.