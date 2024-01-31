Пополнение в "Великом камне": новые резиденты будут выпускать тюбики и оборудование для зарядных станций

Два новых резидента и один стартап-проект - "Великий камень" расширяет свои возможности. В индустриальном парке создадут импортозамещающее производство алюминиевой тубы для фармацевтической и косметической сфер. Другая компания планирует разработку оборудования и систем управления зарядными станциями, включая комплекс программного обеспечения. Кроме этого предполагается создание световых программируемых инсталляций и управление такими проектами.