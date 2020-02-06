Популярность безвизовых стран выросла на 44 % у белорусских путешественников

Популярность безвизовых стран выросла на 44 % у белорусских туристов. Как отметили наши эксперты, самыми популярными странами среди авиапутешественников из Беларуси остаются Россия, Грузия и Украина. Средняя авиацена туда-обратно из Минска по этим направлениям уже в этом году снизилась на 20 % и составила Br210 рублей. Также белорусы проявляют интерес к Турции и Азербайджану. Спрос на отдых в Баку начал увеличиваться в 2019. Перелет в среднем стоит 285 рублей. В Стамбул - вдвое дороже. Увеличился спрос и на маршрут Беларусь - Израиль. Перелет составит 473 рубля. Главной причиной роста эксперты отмечают отмену визового режима.



