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Порог беспошлинного ввоза товаров физлицами на территорию ЕАЭС может быть снижен с 1 апреля
Порог беспошлинного ввоза товаров физлицами на территорию Евразийского экономического союза может быть снижен с 1 апреля. Об этом рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, пишет БелТА.
Представитель ЕЭК ответила, обсуждается ли на площадке ЕЭК вопрос о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров на уровне 1 тыс. евро или с 1 апреля порог вернется к уровню 200 евро. "На сегодняшний день, как нам известно, есть различные предложения по этому вопросу, однако конкретные инициативы о его рассмотрении на Совете ЕЭК от сторон не поступали", - сказала Ия Малкина.
"Если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешеходном порядке", - пояснила официальный представитель ЕЭК.
Фото:БелТА
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