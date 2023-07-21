Поручения Лукашенко по итогам большого селектора

По итогам проведения 21 июля селекторного совещания по вопросам уборочной кампании Президент Беларуси Александр Лукашенко дал ряд важных поручений, сообщает БЕЛТА.

В числе актуальных тем, которые обсуждались на мероприятии, были вопросы финансирования сельхозорганизаций, в том числе при закупке топлива. В связи с этим глава государства поручил правительству в ближайшее время собрать председателей облисполкомов и вместе с ними решить проблемные вопросы. "Там, где надо помочь, - подставьте плечо. Где лайдачат и не хотят работать - внесите предложения", - обратился Президент к премьер-министру Роману Головченко.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил тематике выбора основных сельскохозяйственных культур, на которые следует делать основной упор. Речь шла про озимый ячмень, кукурузу и рапс.

Объясняя, в чем преимущества озимого ячменя для сельского хозяйства Беларуси, Президент подчеркнул, что никто не настаивает на искусственном насаждении этой культуры по всей стране, поэтому не стоит проводить параллели с распространением кукурузы при Никите Хрущеве.

"Подчеркиваю: озимый ячмень - это не мое изобретение, мы его возделывали давно, но по остаточному принципу. Мы никогда не уделяли этой культуре особого внимания, а ей нужно уделять особое внимание, если решили ее возделывать", - заявил белорусский лидер.

"Это капризная культура, она хороша там, где соблюдаются технологии (в принципе, как и любая другая культура, но озимый ячмень - прежде всего), - сказал Президент. - Озимому ячменю, я считаю, быть. Он пережил катастрофы прошлого и этого года и дал неплохой урожай". На отдельных полях в Беларуси его урожайность достигает 70-100 ц/га.

Важным фактором в пользу возделывания этой культуры является и ранний срок его уборки - до начала массовой уборочной кампании, что дает возможность заранее обкатать технику, подготовить механизаторов и другой персонал. "Но нужно железное соблюдение технологий и соответствующий подбор полей", - предупредил глава государства.

Позитивно оценил Александр Лукашенко и перспективы возделывания рапса: "Это хорошая денежная культура, и ею нужно заниматься. Как озимый ячмень, так и рапс, особенно озимый, требуют строжайшего соблюдения технологий".

Даже при урожайности в 35 ц/га озимый рапс дает очень хороший доход. "Китайцы просят увеличить поставки им рапсового масла. Да и европейцы, какими бы санкции ни были, с удовольствием будут брать у вас это масло. И надо потихоньку наше население приучать к рапсовому маслу. Оно не хуже, чем подсолнечное, а по многим показателям - даже лучше", - сказал Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что ни в коем случае не настаивает на необходимости повсеместного возделывания этих культур, целесообразность этого должна оцениваться на местах. "Не надо давить: "Давайте будем возделывать, как когда-то Никита Сергеевич требовал возделывать кукурузу". Хотя он был прав. Даже у нас, в Беларуси. Возьмите этот год - если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. При всей засухе кукуруза на всех полях дает хороший результат. Поэтому не надо сегодня кидать кукурузными початками в сторону человека, которого уже нет и который оказался прав", - отметил Александр Лукашенко.

"Этим двум культурам быть, их нужно возделывать, - резюмировал Президент. - Но технологии и еще раз технологии. Без технологий ни черта не будет".

Продолжая разговор о технологической дисциплине, Президент заострил внимание на соблюдении рациональных подходов к подготовке почвы под будущие посевы и на организацию лущения стерни в тех случаях, когда не рационально проводить уборку соломы для нужд животноводства. Рационально, по словам Александра Лукашенко, следует отнестись и к посевам кукурузы, определившись со стратегией: что готовить на силос, а что оставлять на зерно. Высказался Президент и по поводу закупки семян, которые не производятся в нашей стране, например, люцерны. По мнению главы государства, в данном случае целесообразно организовать общую закупку для нужд всех сельхозорганизаций, что позволит за счет значительных объемов приобрести семена по более выгодной цене.

Одно из поручений главы государства касалось дополнительного обеспечения сельхозорганизаций механизаторами на время уборочной кампании. "Самое главное - мы в этом году должны закончить выработку практики приглашения механизаторов со стороны, особенно из промышленных предприятий. Мы должны четко понимать, сколько нам в этом году и в следующем нужно будет, - подчеркнул Президент. - Мы будем знать конкретных людей и откуда завтра их пригласим, т.е. наработать механизм и практику в этом году, чтобы не кувыркаться из года в год".

"Уполномоченным и помощникам - немедленно выехать на места и оказать всяческую поддержку губернаторам и областям в организации уборочной кампании. Как вы будете там работать - это ваше дело, только не мешайте", - озвучил еще одно поручение Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что к нему поступают жалобы на несвоевременные расчеты перерабатывающих предприятий за продукцию, поставленную сельхозорганизациям и фермерам. В частности, речь шла про молоко и мясо. "Это, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр. - Прим. БЕЛТА), недопустимо. Где угодно нужно найти деньги, - подчеркнул глава государства. - Сдачи (когда продукцию сдают, а не продают. - Прим. БЕЛТА) быть не должно, надо покупать молоко и мясо. Кровь из носа нужно найти деньги, чтобы не было задолженности перед колхозами, совхозами".

Говоря о ситуации в сельском хозяйстве в целом, Президент заметил: "Я вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что нам надо сегодня мобилизоваться, от этого зависит наше будущее". Вместе с тем он обратил внимание на то, что в этом году есть вероятность по отдельным культурам недобрать тот объем урожая, который был запланирован. Но это не вызывает сильной обеспокоенности, поскольку в более урожайные годы в стране был сформирован достаточный запас, в том числе и по зерну. "У нас в резерве миллион тонн зерна - то, чего я от вас всегда требовал: пусть будет резерв. Сегодня нет проблем, этот недобор мы спокойно перекрываем из своих резервов. Плюс: видим дешевое зерно - надо его закупить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе надо подходить по-крестьянски, по-деревенски. "Запас бяды не чыне". Надо обязательно иметь резервы, запасы. Чего бы нам ни стоило, надо смотреть не только по сторонам, но и внутри на наши резервы, которые мы можем использовать", - обратил внимание Президент.

Глава государства ориентировал всех ответственных лиц в центре и на местах на активное проведение уборочной кампании и очень серьезное к ней отношение: "Еще раз повторяю: времени на раскачку нет. Мы уже раскачались на озимом ячмене и отчасти на рапсе, уже даже в Витебской области начали пшеницу убирать. Активизируйтесь. Не дай бог какая-то нестабильность! Она начинается с экономики, а экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. Все это - в сельском хозяйстве".



