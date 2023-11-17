Поручения по сельскому хозяйству, осмотр артиллерийской базы вооружения и разговор о перспективах ювелирного завода "Кристалл" - Президент посетил Гомель

Все грани белорусскойбезопасности - военной, экономической и продовольственной - сегодня были в центре внимания Президента. Рабочий день главы государства прошел в Гомеле. Александр Лукашенко ознакомился с работой артиллерийской базы вооружения и побывал на знаменитом гомельском "Кристалле" - предприятии, где камни превращают в шедевры. Алмазообработка и ювелирное производство Беларуси должны превзойти мировой уровень. Такую высокую планку ставит Президент.

Поручения были и по сельскому хозяйству. На востоке страны много недоработок - еще непочатый край работы, несмотря на завершение активного аграрного сезона. Рабочая поездка Президента была разноплановой. Однако главная мысль в простом - давайте в каждой сфере работать чуточку лучше, чтобы выходить на лучший результат в стране. С подробностями - Наталья Бреус.

Президент в Гомеле

Каким бы вопросам ни был посвящен приезд Президента в регион, по традиции Александр Лукашенко идет от жизни, от земли. И хоть с воздуха все как на ладони - губернатору сходу вопрос, как завершается работа в полях.

А. Лукашенко: Работы непочатый край

Речь зашла о завершении уборки кукурузы. Глава государства акцентировал внимание, что по нынешней погоде не стоит "лезть в поля" на технике, ведь высок риск ее просто испортить. "Как только подсохнет, надо по-разумному закончить уборку кукурузы", - сказал он.

Еще одна задача по вспашке земель. Не везде эти работы завершены.



Более глобальная и долгосрочная - продолжение работ по мелиорации, что очень актуально для Гомельской области.



"Твоя задача: за зиму должен подумать, что надо сделать начиная с весны. Не перепахал огромные площади. Как и в Могилевской области. Думаю, и в Витебской. Я специально по востоку вчера-сегодня пролетел. По сравнению с западом - Гродненской областью, Брестской и даже Минской в отдельных местах - работы непочатый край", - отметил белорусский лидер.



"Надо приводить в порядок земли, восстанавливать животноводство - и вперед", - поручил Президент руководителю региона Ивану Крупко.



Александр Лукашенко высказал ряд конкретных нареканий, исходя из увиденного с борта вертолета. Например, недалеко от Чечерска Президент обратил внимание на ненадлежащие условия хранения кормов недалеко. "Залило водой все. И он сейчас будет кормить скот этим?" - обозначил проблемный вопрос глава государства.

В общем, недоработок хватает. Александр Лукашенко сказал, что не видит прыти в Гомельской области. Не столько в упрек, сколько для мотивации. Ненадлежащее хранение кормов, падеж буренок, безалаберность с техникой - все это влияет на результат, а значит, в итоге - на продовольственную безопасность.

Президент подчеркнул важность обеспечения сохранности современной дорогостоящей сельхозтехники. "Главное механизаторы, люди. На эту технику надо подготовленные кадры. Ни в коем случае в поле не лезть, если там невозможно работать", - потребовал глава государства.



А. Лукашенко в Гомеле ознакомился с работой артиллерийской базы вооружения

База вооружения, на которую приехал Президент, сформирована еще во времена Великой Отечественной. Сегодня единственная в белорусской армии занимается ремонтом любой сложности так называемой наземной артиллерии.

База предназначена для ремонта и техобслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения Вооруженных сил и территориальных войск. Евгений Маслюков, начальник 1868-й артиллерийской базы вооружения

Александр Лукашенко поинтересовался, все ли стрелковое вооружение отремонтировано, хранится надлежащим образом и готово к бою.

"Так точно", - ответил Евгений Маслюков.

Дисциплина и порядок - в этих хранилищах все по-военному четко. Видно даже невооруженным глазом. Все стрелковое оружие держат в идеальном порядке и состоянии.

Глава государства лично ознакомился с условиями хранения. "Это большое дело. Молодцы! Так должно быть, - оценил он увиденное. - Если вы это сделали, просто молодцы, что перебрали по-хозяйски".





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В цеху по ремонту артиллерийского вооружения приводят в порядок "Гвоздику" и "Акацию", "Гиацинт". Спецов такие нежные названия грозных машин не введут в заблуждение. Артиллерия считается основной ударной силой сухопутных войск. Не зря и раньше и сейчас снова ее называют "богом войны". Важный момент - Президент ориентирует рассчитывать в работе на свои силы. Все что нужно - иметь свое под рукой. Жизнь уже не раз доказала правильность такой стратегии.

Президент: Надо заниматься железобетонно импортозамещением

"Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность!" - отметил Александр Лукашенко.

"Божат" в этих цехах специалисты по ремонту вооружений. Личный состав постоянно совершенствуется. Смело берется за сложную работу - обновляя и технику, и модернизируя весь технологический процесс.

А. Лукашенко в Гомеле ознакомился с работой артиллерийской базы вооружения

Пушки, гаубицы, минометы - все стрелковое оружие приводят в порядок. Александр Лукашенко основательно пройдется по цехам, где марафетят машины, прицелы, оптику. Такой снабжен и ручной гранотомет, который военные презентуют главе государства.

Журналисты заметили, что на ремонте оптики и сурового мужского оружия немало женщин - у них кропотливый, ответственный, почти ювелирный подход. За работу и отношение к технике Александр Лукашенко похвалит военных, уже приехав на ювелирное производство гомельский "Кристалл".

"Хороший у них объект. Толковый. Это уже не будущее, а настоящее. Это путь, по которому мы шли, совершенствуя, модернизируя и сохраняя наше оружие. Сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы наши военные были накормлены, одеты, отдыхали и обучались в хороших казармах. Скажу как военный человек - это ничто, когда нет оружия и боеприпасов", - сказал глава государства.



Он отметил, что ранее была поставлена задача проревизировать вооружение, находящееся на хранении, перебрать и привести в порядок все, оставшееся еще с советских времен. "Военные молодцы. Они в основном за 5 лет привели все в порядок", - заявил Президент.

Это гомельское предприятие - единственное в стране ювелирное производство, где выпускают изделия из драгоценных металлов и занимаются огранкой бриллиантов. Которые как поется в известной песне - лучшие друзья девушек.

Решение о создании холдинга было на пользу

Белорусская алмазная обработка началась еще в советское время, в суверенные годы предприятие не закрыли. Десять лет назад укрупнили в холдинг. Под крыло "Кристалл" получил ведущего игрока белорусского рынка -"Белювелирторг" (это крупнейшаяторговаясеть).

Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой доложил главе государства о результатах модернизации алмазообрабатывающего производства и принимаемых мерах по повышению эффективности работы завода.

"Сохранив алмазообработку, мы впервые в республике за счет собственных средств создали ювелирное производство, которое позволяет производить более маржинальную продукцию. Сегодня алмазообработка у нас занимает 20%, а ювелирка - 80%", - сказал Руслан Сороковой.

Финансовые результаты, источники сырья, партнеры и планы предприятия. Все это обсуждали. Самая масштабная модернизация в 50-летней истории гомельского "Кристалла" завершается. Новое оборудование и технологии огранки помогут конкурировать с мировыми бриллиантовыми производителями.

Школа уникальных специалистов

На заводе работают уникальны специалисты. Есть целые династии. Те, кто способен из камня сделать шедевр, и сами на вес золота.

Я сейчас занимаюсь закрепкой вставок, в данном случае бриллиантов в ювелирное изделие. И в данном случае это одна из самых сложных закрепок, где нужно вставки выставить абсолютно точно, равномерно, без каких-либо искажений. Работаю под микроскопом, потому что приходится крепить очень мелкие вставки часто диаметром меньше одного миллиметра. И здесь нужна абсолютная точность в работе. Сергей Владымцев, ювелир-закрепщик ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг"

Прежде чем приступить к работе, камень сканируют в компьютерной программе - создается объемная его 3D-модель. И лишь затем решают, как обрабатывать, чтобы с минимальными потерями.

В прошлом году взялись и за новую для себя продукцию. Чтобы не закупать в Швейцарии, приступили к производству мерных слитков от 1 до 100 граммов - для этого создан отдельный участок. Заказчики золотых слитков - Министерство финансов и Национальный банк.

Президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - подчеркнул он.





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Общаясь с командой предприятия, Александр Лукашенко признался, что давно планировал приехать, и напомнил: в Советском Союзе работало семь ювелирных заводов. Сейчас осталось только два - в Смоленске и Гомеле. Сегодня "Кристалл" держит позиции на внутреннем рынке, работает на внешнем контуре и главное - не потерял школу специалистов.

А. Лукашенко: Алмазообработка и ювелирное производство Беларуси должны превзойти мировой уровень

"Давно планировал к вам приехать. Не потому, что вы делаете такую красотищу - в мире красивее ничего, наверное, не делают искусственного. Самое красивое, я считаю, в мире - это женщина. А украшают женщину (я не считаю так, но сами женщины так считают) бриллианты, золото и прочее. Я спокойно отношусь к этим вещам. Никогда не имел их. Для меня это как сырье и готовое изделие. Но всегда рад, если наши женщины будут красивее выглядеть с этими изделиями", - отметил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом.



По словам Президента, когда-то к нему очень много раз приходили с предложением приватизировать предприятие. Но было решено, что оно останется государственным.



"Я категорически сказал нет. Это государственное предприятие, таковым оно останется. По крайней мере, пока я Президент. Наши люди научились делать красоту - это не продается. Для меня потерять - не бриллианты и золото, а школу, людей, которые умеют это делать, - катастрофа. Это высочайшего уровня компетенции", - заявил глава государства.



"Ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили. Мы его будем развивать. Мы будем в вас инвестировать, вкладывать деньги. Мы будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль мне закралась в голову: мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции - мы должны превзойти этот уровень. Мы это можем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Без внимания уникальное предприятие не останется, но и спрашивать за результат будут строго. Алмазообработка и ювелирное производство Беларуси должны быть на высоте. На языке специалистов можно сказать: советский алмаз превратили в белорусский бриллиант.