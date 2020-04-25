Порядка 60 % процентов продукции "Керамина" уходит зарубежному покупателю

Контракты на внешних рынках и внутренний спрос. Белорусский производитель керамической плитки сегодня стремится держать марку перед покупателем, расширяя ассортимент продукции и заключая новые договоры на экспортные поставки. Об этом шла речь во время посещения "Керамина" вице-премьером Владимиром Кухаревым. Порядка 60 % продукции уходит зарубежному покупателю.



Что касается строительных организаций, они, по словам, вице-премьера, загружены в полном объеме. Результаты первого квартала показывают рост строительно-монтажных работ. Значит, цемент, плитка и другие материалы будут востребованы на внутреннем рынке.



