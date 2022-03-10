От маленького семечка до пышного леса. Республиканский селекционно-семеноводческий центр (что под Минском) готов к новому сезону озеленения. Посадочный материал лесхозы центрального региона получат уже в середине марта. Кстати, на специальных плантациях выращивают почти 13 миллионов вечнозеленых деревьев. Семена елей и сосны получают после переработки шишек. Затем очистка, сушка, проверка качества и посев. Строгие технологии соблюдают на каждом этапе. В результате приживаемость - все 95 и даже 100 процентов.