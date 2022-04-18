Посевная-2022: в Минской области завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Для нас лен масличный - это культура будущего. Она рентабельная, потому что площади рапса не могу быть увеличены бесконечно. Там своя биология, а это как альтернатива. Тем более лен - это культура нашей зоны. Будем пробовать совместно с нашими учеными продвигать эту культуру.

Евгений Пучко, главный агроном РУП "Шипяны-АСК"