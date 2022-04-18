3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Посевная-2022: в Минской области завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
Факт
Провести посевную в максимально короткие сроки - важнейшая задача на сегодня для белорусских аграриев. Мировая ситуация складывается так, что продукты питания становятся ценным ресурсом, а цены на них растут невиданными темпами. В Минской области уже завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.
Обработано более 120 тысяч гектаров.
Продолжается и подкормка органическими и минеральными удобрениями. Калийными, к примеру, аграрии региона обеспечены на 100 процентов. Востребованы и семена белорусской селекции. Так, в хозяйстве "Шипяны-АСК" планируют возделывать сою сорта "припять". А накануне аграрии из Смолевичского района засеяли поле масличным льном отечественного сорта "дар". Культура востребованная и выгодная.
Для нас лен масличный - это культура будущего. Она рентабельная, потому что площади рапса не могу быть увеличены бесконечно. Там своя биология, а это как альтернатива. Тем более лен - это культура нашей зоны. Будем пробовать совместно с нашими учеными продвигать эту культуру.
На этой неделе многие сельхозорганизации центрального региона приступят и к севу кукурузы. Зерна этой культуры аграрии только Минской области намерены получить 600 тысяч тонн.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все