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Посевная-2022: в Минской области завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Провести посевную в максимально короткие сроки - важнейшая задача на сегодня для белорусских аграриев. Мировая ситуация складывается так, что продукты питания становятся ценным ресурсом, а цены на них растут невиданными темпами. В Минской области уже завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Обработано более 120 тысяч гектаров.
Продолжается и подкормка органическими и минеральными удобрениями. Калийными, к примеру, аграрии региона обеспечены на 100 процентов. Востребованы и семена белорусской селекции. Так, в хозяйстве "Шипяны-АСК" планируют возделывать сою сорта "припять". А накануне аграрии из Смолевичского района засеяли поле масличным льном отечественного сорта "дар". Культура востребованная и выгодная.


Для нас лен масличный - это культура будущего. Она рентабельная, потому что площади рапса не могу быть увеличены бесконечно. Там своя биология, а это как альтернатива. Тем более лен - это культура нашей зоны. Будем пробовать совместно с нашими учеными продвигать эту культуру.
Евгений Пучко, главный агроном РУП "Шипяны-АСК"


На этой неделе многие сельхозорганизации центрального региона приступят и к севу кукурузы. Зерна этой культуры аграрии только Минской области намерены получить 600 тысяч тонн.

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