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Посевная кампания - 2023: Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых
Несмотря на непредсказуемую погоду за окном, в Беларуси продолжается посевная кампания.
Сельхозработы ведутся во всех регионах страны. Аграрии используют каждый погожий час, чтобы успеть выполнить работы в срок. И если сначала затянувшаяся весна сдерживала все старания тружеников села, то сейчас им удалось наверстать упущенное. Темпы сева даже опережают прошлогодние показатели.
Земля успела прогреться. Также специалисты отмечают умеренную влажность почвы на большей части территории страны. Все это благоприятно влияет на прорастание зерна и молодые всходы. И в целом, как отмечают в профильном ведомстве, страна подготовилась к весенней кампании лучше, чем в минувшем году.
И вот последние цифры посевной. Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых. В целом по стране уже посеяно 66 % льна, более 70 % свеклы и треть площадей, отведенных под рапс. Лидирует по темпам сева Гродненская область.
Что касается предварительных сроков окончания посевной кампании, то завершить сев ранних яровых планируют до 1 мая, льна и сахарной свеклы - до 9 мая, кукурузы на силос - до 25 мая.
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