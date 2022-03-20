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Посевная кампания началась в Беларуси - от кого зависит продовольственная безопасность страны?
Хорошая погода - время сеять! Посевная кампания началась в Беларуси. Одними из первых к ней приступили хозяйства Брестской области. В этом году техника вышла в поля немного позже, чем в прошлом. Набрать массовый размах мешают ночные заморозки. Есть и иные сложности: из-за того, что зима в регионе была почти без снега, почвы сейчас сухие. Чтобы в будущем растениям не угрожала засуха, сейчас влагу необходимо законсервировать. Решать эти и другие важные задачи аграриям помогают технологии и, конечно, подготовленные кадры.
Рассказывает Мария Тройнич:Агроном Роман Кравчук на ногах уже с 7 часов утра. С началом посевной кампании в кабинете практически не бывает - все в разъездах. От края до края - поля в 70 километров. Каждый участок изучил досконально. Только потом отмашка на начало посевных работ.
Роман Кравчук, главный агроном ОАО "Остромечево":
Если напряженный сезон, наезжаю где-то 300-400 километров за день. Пять подразделений, каждую единицу техники проверить. Проконтролировать работы на севе, на закрытии влаги.
В начале посевной каждый час на счету. Зима в этом году была почти без снега. Поэтому и на полях сейчас сухо.
Для работы техники условия отличные, а вот растениям может не хватить влаги. Поэтому ее важно как можно скорее законсервировать и посеять в оптимальные сроки. В начале вегетации необходимо дать побольше питательных веществ. Главный витамин для растений - азот, который отвечает за рост побегов.
На производственном участке в Прилуках только начали закладывать овес. И уже на старте столкнулись с погодными нюансами: днем теплая и по-настоящему весенняя погода, а ночью - заморозки до минус четырех. Вот и приходится каждый день лавировать, выбирая часы, когда почва будет нужной температуры. Для овса земля должна прогреться хотя бы до трех градусов выше нуля.
Аркадий Некрашевич, агроном участка "Прилуки" ОАО "Остромечево":
С подкормками мы только начали, потому что каждый приморозок дает стресс. А подкормка - это тоже стресс для растений. Поэтому весна тяжеловатая, и я думаю, будет короткая. Поэтому сроки у нас очень маленькие.
Узнать, как обстоят дела на месте, убедиться в исправности техники и снова в путь. Следующая точка на маршруте главного агронома - подразделение в Лыщицах. Здесь виды бескрайних и идеально ровных полей радуют глаз. И этого требует не просто порядок, а технология. Горох, который высыпают из сеялки, любит плоские участки. И чтобы создать такие условия для прихотливой культуры, перед севом на поле выпускают специальную технику, которая собирает камни.
Для каждой культуры - своя норма высева
Техника работает как часы. Ей доверяют, но проверяют вручную. Ведь для хорошего урожая в сельском хозяйстве все должно быть точно - как в математике. Под руководством Романа около двух десятков сотрудников. И каждый знает: к главному агроному можно всегда обратиться за советом и получить помощь.
За один день в его мобильном телефоне накапливается около 200 рабочих звонков. Но на каждый входящий старается ответить. Говорит, что по должности он хоть и главный - самую важную работу сейчас выполняют механизаторы. И такое отношение в коллективе замечают и ценят. Даже не на камеру о руководителе отзываются только положительно.
Иван Мисиюк, механизатор ОАО "Остромечево":
Почти все пойдет на собственные нужды. Ведь предприятию нужно накормить 18 тысяч буренок. Молоко пойдет в том числе на собственный перерабатывающий завод, продукцию которого знают и любят на местном рынке.
На молочную отрасль сейчас трудятся хозяйства и на севере страны. В Витебской области еще ждут начала посевной кампании. Евгений Антоненков - один из самых молодых руководителей Полоцкого района. В свои 30 возглавляет успешное хозяйство. Начинал здесь заведующим мехмастерскими, работал главным инженером. Основное направление - молочное животноводство. А вот каким будет качество молока, зависит от того, как аграрии сработают в полях. Сейчас все силы сконцентрированы на подготовке к посевной. Техника на линейке готовности - зимой времени не теряли, чтобы не промедлить на старте весной.
Евгений Антоненков, директор СУП "Полимир-агро":
В хозяйстве очень сложные, песчаные земли. Чтобы получить максимум с гектара, аграрии опираются на опыт, а также применяют научный подход в растениеводстве - активно сотрудничают с Академией наук. Ставку делают на озимые, осенью засеяли более тысячи гектаров. Это на 30 процентов больше, чем в предыдущий год.
Наталья Кривец, заместитель начальника управления сельского хозяйства Полоцкого райисполкома:
Сейчас аграрии удобряют почву, также техника работает на подкормке и подсеве многолетних трав. Как только наступит оптимальное время, в поля выйдут сеялки. Работы впереди много, важно к каждому клочку земли подойти бережно.
Инна Вонславович, главный агроном СУП "Полимир-агро":
Хорошей погоды ждут и в Остромечево. Когда ночные заморозки отпустят, можно начинать сеять яровой ячмень. Говорят, для отличного урожая здесь есть все: техника, технологии, а, главное - люди, уверенные в том, что если зерно положить в землю с душой, то и колос будет радовать.
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