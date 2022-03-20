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Посевная кампания началась в Беларуси - от кого зависит продовольственная безопасность страны?

Хорошая погода - время сеять! Посевная кампания началась в Беларуси. Одними из первых к ней приступили хозяйства Брестской области. В этом году техника вышла в поля немного позже, чем в прошлом. Набрать массовый размах мешают ночные заморозки. Есть и иные сложности: из-за того, что зима в регионе была почти без снега, почвы сейчас сухие. Чтобы в будущем растениям не угрожала засуха, сейчас влагу необходимо законсервировать. Решать эти и другие важные задачи аграриям помогают технологии и, конечно, подготовленные кадры.

Рассказывает Мария Тройнич:Агроном Роман Кравчук на ногах уже с 7 часов утра. С началом посевной кампании в кабинете практически не бывает - все в разъездах. От края до края - поля в 70 километров. Каждый участок изучил досконально. Только потом отмашка на начало посевных работ.

Роман Кравчук, главный агроном ОАО "Остромечево":
Если напряженный сезон, наезжаю где-то 300-400 километров за день. Пять подразделений, каждую единицу техники проверить. Проконтролировать работы на севе, на закрытии влаги.

В начале посевной каждый час на счету. Зима в этом году была почти без снега. Поэтому и на полях сейчас сухо.

Для работы техники условия отличные, а вот растениям может не хватить влаги. Поэтому ее важно как можно скорее законсервировать и посеять в оптимальные сроки. В начале вегетации необходимо дать побольше питательных веществ. Главный витамин для растений - азот, который отвечает за рост побегов.

На производственном участке в Прилуках только начали закладывать овес. И уже на старте столкнулись с погодными нюансами: днем теплая и по-настоящему весенняя погода, а ночью - заморозки до минус четырех. Вот и приходится каждый день лавировать, выбирая часы, когда почва будет нужной температуры. Для овса земля должна прогреться хотя бы до трех градусов выше нуля.
посевная 2022

Аркадий Некрашевич, агроном участка "Прилуки" ОАО "Остромечево":
С подкормками мы только начали, потому что каждый приморозок дает стресс. А подкормка - это тоже стресс для растений. Поэтому весна тяжеловатая, и я думаю, будет короткая. Поэтому сроки у нас очень маленькие.

Узнать, как обстоят дела на месте, убедиться в исправности техники и снова в путь. Следующая точка на маршруте главного агронома - подразделение в Лыщицах. Здесь виды бескрайних и идеально ровных полей радуют глаз. И этого требует не просто порядок, а технология. Горох, который высыпают из сеялки, любит плоские участки. И чтобы создать такие условия для прихотливой культуры, перед севом на поле выпускают специальную технику, которая собирает камни.


Для каждой культуры - своя норма высева

Техника работает как часы. Ей доверяют, но проверяют вручную. Ведь для хорошего урожая в сельском хозяйстве все должно быть точно - как в математике. Под руководством Романа около двух десятков сотрудников. И каждый знает: к главному агроному можно всегда обратиться за советом и получить помощь.

За один день в его мобильном телефоне накапливается около 200 рабочих звонков. Но на каждый входящий старается ответить. Говорит, что по должности он хоть и главный - самую важную работу сейчас выполняют механизаторы. И такое отношение в коллективе замечают и ценят. Даже не на камеру о руководителе отзываются только положительно.

Иван Мисиюк, механизатор ОАО "Остромечево":

Почти все пойдет на собственные нужды. Ведь предприятию нужно накормить 18 тысяч буренок. Молоко пойдет в том числе на собственный перерабатывающий завод, продукцию которого знают и любят на местном рынке.

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На молочную отрасль сейчас трудятся хозяйства и на севере страны. В Витебской области еще ждут начала посевной кампании. Евгений Антоненков - один из самых молодых руководителей Полоцкого района. В свои 30 возглавляет успешное хозяйство. Начинал здесь заведующим мехмастерскими, работал главным инженером. Основное направление - молочное животноводство. А вот каким будет качество молока, зависит от того, как аграрии сработают в полях. Сейчас все силы сконцентрированы на подготовке к посевной. Техника на линейке готовности - зимой времени не теряли, чтобы не промедлить на старте весной.

Евгений Антоненков, директор СУП "Полимир-агро":

В хозяйстве очень сложные, песчаные земли. Чтобы получить максимум с гектара, аграрии опираются на опыт, а также применяют научный подход в растениеводстве - активно сотрудничают с Академией наук. Ставку делают на озимые, осенью засеяли более тысячи гектаров. Это на 30 процентов больше, чем в предыдущий год.

Наталья Кривец, заместитель начальника управления сельского хозяйства Полоцкого райисполкома:

Сейчас аграрии удобряют почву, также техника работает на подкормке и подсеве многолетних трав. Как только наступит оптимальное время, в поля выйдут сеялки. Работы впереди много, важно к каждому клочку земли подойти бережно.

Инна Вонславович, главный агроном СУП "Полимир-агро":

Хорошей погоды ждут и в Остромечево. Когда ночные заморозки отпустят, можно начинать сеять яровой ячмень. Говорят, для отличного урожая здесь есть все: техника, технологии, а, главное - люди, уверенные в том, что если зерно положить в землю с душой, то и колос будет радовать.

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