Посевная кампания началась в Беларуси - от кого зависит продовольственная безопасность страны?

Если напряженный сезон, наезжаю где-то 300-400 километров за день. Пять подразделений, каждую единицу техники проверить. Проконтролировать работы на севе, на закрытии влаги.

В начале посевной каждый час на счету. Зима в этом году была почти без снега. Поэтому и на полях сейчас сухо.

С подкормками мы только начали, потому что каждый приморозок дает стресс. А подкормка - это тоже стресс для растений. Поэтому весна тяжеловатая, и я думаю, будет короткая. Поэтому сроки у нас очень маленькие.

Хорошая погода - время сеять! Посевная кампания началась в Беларуси. Одними из первых к ней приступили хозяйства Брестской области. В этом году техника вышла в поля немного позже, чем в прошлом. Набрать массовый размах мешают ночные заморозки. Есть и иные сложности: из-за того, что зима в регионе была почти без снега, почвы сейчас сухие. Чтобы в будущем растениям не угрожала засуха, сейчас влагу необходимо законсервировать. Решать эти и другие важные задачи аграриям помогают технологии и, конечно, подготовленные кадры.РассказываетАгроном Роман Кравчук на ногах уже с 7 часов утра. С началом посевной кампании в кабинете практически не бывает - все в разъездах. От края до края - поля в 70 километров. Каждый участок изучил досконально. Только потом отмашка на начало посевных работ.Для работы техники условия отличные, а вот растениям может не хватить влаги. Поэтому ее важно как можно скорее законсервировать и посеять в оптимальные сроки. В начале вегетации необходимо дать побольше питательных веществ. Главный витамин для растений - азот, который отвечает за рост побегов.На производственном участке в Прилуках только начали закладывать овес. И уже на старте столкнулись с погодными нюансами: днем теплая и по-настоящему весенняя погода, а ночью - заморозки до минус четырех. Вот и приходится каждый день лавировать, выбирая часы, когда почва будет нужной температуры. Для овса земля должна прогреться хотя бы до трех градусов выше нуля.Узнать, как обстоят дела на месте, убедиться в исправности техники и снова в путь. Следующая точка на маршруте главного агронома - подразделение в Лыщицах. Здесь виды бескрайних и идеально ровных полей радуют глаз. И этого требует не просто порядок, а технология. Горох, который высыпают из сеялки, любит плоские участки. И чтобы создать такие условия для прихотливой культуры, перед севом на поле выпускают специальную технику, которая собирает камни.