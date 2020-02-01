Как утверждают специалисты, посевная кампания в этом году пройдет раньше обычного срока. А поэтому аграриям поставлена задача подготовить сельхозтехнику уже к началу марта. Сегодня активно проводятся ремонтные работы, почти 90% тракторов уже готовы выйти на поля. Как избежать простоев техники в разгар ярового сева - в репортаже Юрия Карнеловича.



На Мостовском ремонтном заводе горячая пора. Здесь восстанавливают сельхозтехнику из всей Гродненской области. До начала посевной кампании осталось всего несколько недель, а в цехах еще более двух десятков тракторов и агрегатов.



Правда, в том, что заказчики получат технику строго в определенный срок, здесь не сомневаются. Мощности производства позволяют за месяц провести капитальный ремонт около сотни единиц сельхозмашин, в том числе и энергонасыщенных.



Услугами таких заводов в основном пользуются сельхозпредприятия, которые имеют недостаточную материальную базу, чтобы провести качественный ремонт самостоятельно. В хозяйстве "Гудевичи" такой проблемы не существует. В местной мастерской созданы все условия. Токарные станки, современные инструменты и полный список запасных частей на складе. Однако самое главное - здесь побеспокоились о комфорте механизаторов.



Правда, в ремонтной мастерской сегодня не много людей. На плановом обслуживании всего несколько единиц техники. Механизатор Александр Трухановский свой трактор уже довел до толка. Признается: привык все делать своими руками. За семь лет досконально изучил агрегаты, поэтому профилактику двигателя или трансмиссии может сделать с закрытыми глазами. Зато уверен, что в самый ответственный момент техника не подведет.



Готовность техники к посевной кампании - свыше 90%. Это результат продуманной политики инженерной службы. Весной каждая минута будет на учете, и простой из-за поломки здесь просто не могут допустить.



Подготовку к севу в этом хозяйстве начали еще с осени прошлого года. Для техники был составлен специальный график ремонта, согласно которому, каждый трактор прошел техническое обслуживание и уже сегодня готов выйти на поля.



По словам специалистов, техника страны практически готова к посевной кампании. Техническое состояние тракторов оценили еще в ноябре на стадии постановки на хранение. С заводами-производителями на уровне правительства договорились о бесперебойной поставке запасных частей. Более того, в хозяйствах есть возможность через интернет связаться с дилерами и в режиме онлайн заказать ту или другую деталь.



На ликвидацию неполадок у аграриев есть еще месяц. За это время механизаторы должны завершить ремонт всех посевных агрегатов. Ведь, по прогнозам специалистов, в этом году техника должна выйти на поля раньше обычного.



