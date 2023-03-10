Посевная, стабфонды, животноводство - Лукашенко расставил акценты для аграриев

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о перспективах развития сельского хозяйства на заседании Совета Министров, расставил акценты для аграриев на этот год, пишет БелТА. "Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку. Но в основном за счет растениеводства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень, - обозначил задачу глава государства. - Условия благоприятные: урожайность хорошая, обеспеченность кормами пусть и не до 100%, но повысили. Хотя, как мне докладывают, в половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Соберите все силы в кулак и наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины".

Президент также обратил внимание на проблемы со стабилизационными фондами, о которых ему из года в год докладывает КГК: плохие условия хранения, низкое качество продукции, выборки нет. "Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все завяло и сгнило. Вопрос к губернаторам. Кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? - сказал Александр Лукашенко. - Но это только одна сторона медали. Как в эту цепочку встроены торговые сети? Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле. Я обращаюсь к губернаторам: возьмитесь за данный вопрос со всей серьезностью".