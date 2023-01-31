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Посевы озимых - под контролем
О том, что легким хлеб не бывает, белорусские аграрии знают. Чтобы получить максимальный результат, наши специалисты постоянно контролируют ситуацию не только на мировом продовольственном рынке, но и в полях. Сейчас, например, мониторят перезимовку озимых. Из-за погодных контрастов были некоторые переживания, но опасностей для золотого урожая нет. Зеленые всходы качественные. О зимних агрозаботах - Елена Витко.
Зимовка у нас проходит уже очень интересно. Наблюдалась как оттепель, в результате которой весь снег сходил. На некоторых полях были видны выпревания озимых культур. И после этого сразу же на голую землю, залитую водой, ударял мороз.
Зимние перипетии или же зона рискованного земледелия без прикрас. Будущий урожай требует от белорусских аграриев максимальной мобильности. Сейчас, например, отреагировали на колебания по Цельсию: мониторят состояние посевов озимых.
Этот снежный участок расположился в агрокомбинате "Ждановичи" Минского района. Из-под белого покрывала здесь выглядывает озимая пшеница. Сорт "гирлянда" белорусской селекции, под нее отвели почти полтысячи гектаров.
Чтобы определить жизнеспособность зеленых ростков, специалисты проводят отбор монолитов. С таким агрометодом Надежда Николаевич знакома уже около 30 лет. Начальник инспекции контролирует все этапы растениеводства: от качества семян до прополки и химзащиты.
Чтобы отобрать монолит, нам потребуются следующие инструменты: лопата, топор, молот и полотно. Топором мы отбиваем диаметр и размер монолита. Обычно это 30 на 30, 40 на 40. И глубина должна быть 20 сантиметров.
Для зимней диагностики отбирают по два ряда растений в нескольких местах. После ящик переносят в прохладное помещение, чтобы ростки пробудились, их укрывают влажным полотном. Спустя пару дней монолит перемещают в более теплое и светлое помещение. Результат - через две недели. Такой агромониторинг в Минской области обычно проводят дважды. Но в этом сезоне (из-за погодных контрастов) запланированы четыре проверки.
Это проведен третий отбор монолитов. А по первому и второму можно сказать - состояние удовлетворительное. В Минской области по болезням превышения нет. Не более 1 % показало - это снежная плесень. Где-то к 15 февраля третий результат. В принципе монолиты сейчас отбирают по всей области.
Будущему урожаю пока ничего не угрожает. Под наблюдением - пшеница и рожь, ячмень, тритикале. К слову, только в центральном регионе под озимыми 350 тысяч гектаров зерновых. Плюс 100 тысяч рапса. А чтобы амбициозные планы намолота в 3 миллиона тонн стали реальностью, важно качественно провести и яровой сев. Хозяйства запасаются семенами и удобрениями, готовятся к выходу в поле.
Сейчас мы видим, что идет ремонт как сельскохозяйственных агрегатов, так и автомобильного парка техники. Также мы были на некоторых участках, где идет завершающий этап - это ТО. Фактически машины уже полностью готовы к сезону. В принципе за техникой нужно следить круглый год, в сезон ведь тоже возникают разные вопросы. Но какой-то сложный ремонт мы стараемся проводить именно зимой, чтобы это было небольно для остального производства.
От 12-метровой сеялки и пресс-подборщика до энергонасыщенного трактора и комбайна. Только в агрокомбинате "Ждановичи" около 750 единиц техники. И если раньше тест-драйв устраивали в марте практически в поле, то сейчас дедлайн сместили. Первые гостехосмотры в хозяйствах пройдут уже во второй половине февраля.
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