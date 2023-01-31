Посевы озимых - под контролем

О том, что легким хлеб не бывает, белорусские аграрии знают. Чтобы получить максимальный результат, наши специалисты постоянно контролируют ситуацию не только на мировом продовольственном рынке, но и в полях. Сейчас, например, мониторят перезимовку озимых. Из-за погодных контрастов были некоторые переживания, но опасностей для золотого урожая нет. Зеленые всходы качественные. О зимних агрозаботах - Елена Витко.

Зимовка у нас проходит уже очень интересно. Наблюдалась как оттепель, в результате которой весь снег сходил. На некоторых полях были видны выпревания озимых культур. И после этого сразу же на голую землю, залитую водой, ударял мороз. Александр Луцык, первый замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома



Зимние перипетии или же зона рискованного земледелия без прикрас. Будущий урожай требует от белорусских аграриев максимальной мобильности. Сейчас, например, отреагировали на колебания по Цельсию: мониторят состояние посевов озимых.



Этот снежный участок расположился в агрокомбинате "Ждановичи" Минского района. Из-под белого покрывала здесь выглядывает озимая пшеница. Сорт "гирлянда" белорусской селекции, под нее отвели почти полтысячи гектаров.



Чтобы определить жизнеспособность зеленых ростков, специалисты проводят отбор монолитов. С таким агрометодом Надежда Николаевич знакома уже около 30 лет. Начальник инспекции контролирует все этапы растениеводства: от качества семян до прополки и химзащиты.



Чтобы отобрать монолит, нам потребуются следующие инструменты: лопата, топор, молот и полотно. Топором мы отбиваем диаметр и размер монолита. Обычно это 30 на 30, 40 на 40. И глубина должна быть 20 сантиметров. Надежда Николаевич, начальник инспекции - государственный инспектор Госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Минского района



Для зимней диагностики отбирают по два ряда растений в нескольких местах. После ящик переносят в прохладное помещение, чтобы ростки пробудились, их укрывают влажным полотном. Спустя пару дней монолит перемещают в более теплое и светлое помещение. Результат - через две недели. Такой агромониторинг в Минской области обычно проводят дважды. Но в этом сезоне (из-за погодных контрастов) запланированы четыре проверки.



Это проведен третий отбор монолитов. А по первому и второму можно сказать - состояние удовлетворительное. В Минской области по болезням превышения нет. Не более 1 % показало - это снежная плесень. Где-то к 15 февраля третий результат. В принципе монолиты сейчас отбирают по всей области. Иван Деменков, замдиректора Минской областной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений



Будущему урожаю пока ничего не угрожает. Под наблюдением - пшеница и рожь, ячмень, тритикале. К слову, только в центральном регионе под озимыми 350 тысяч гектаров зерновых. Плюс 100 тысяч рапса. А чтобы амбициозные планы намолота в 3 миллиона тонн стали реальностью, важно качественно провести и яровой сев. Хозяйства запасаются семенами и удобрениями, готовятся к выходу в поле.



Сейчас мы видим, что идет ремонт как сельскохозяйственных агрегатов, так и автомобильного парка техники. Также мы были на некоторых участках, где идет завершающий этап - это ТО. Фактически машины уже полностью готовы к сезону. В принципе за техникой нужно следить круглый год, в сезон ведь тоже возникают разные вопросы. Но какой-то сложный ремонт мы стараемся проводить именно зимой, чтобы это было небольно для остального производства. Алексей Петруша, заместитель гендиректора - главный инженер агрокомбината "Ждановичи"