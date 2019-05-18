После масштабной модернизации гродненское предприятие стало лидером высокотехнологичного производства

Сотни новых рабочих мест и продукция, которая соответствует мировым стандартам. После масштабной модернизации гродненское предприятие освоило новые рынки и стало лидером высокотехнологичного производства. О внедрении компьютерных технологий в, казалось бы, самые обычные производственные процессы - в репортаже Юрия Карнеловича.



Чтобы оставаться конкурентоспособными на уже существующих рынках сбыта и найти своего потребителя в новых странах, на гродненском перерабатывающем предприятии ставку сделали на модернизацию. Было решено практически с нуля построить абсолютно новое производство. За основу взяли проект, который учитывал все самые строгие требования к качеству продукции, которые только существуют в Европейском и Таможенном союзах. В результате получился современный цех, где все процессы контролирует специальная компьютерная программа.



Чтобы выпустить хороший продукт, необходимо отслеживать качество на всех этапах его производства, и даже во время выращивания сырья на фермах. Поэтому на предприятии внедрили так называемую систему просачивания. Суть ее функционирования в том, что в сопроводительных документах готовой продукции отражена вся информация: кто, когда и как был задействован во время ее создания.



Самостоятельно изменить производственный цикл на предприятии не удастся. Программа сразу заметит сбой и остановит работу. Более того, строгие санитарные требования к работникам также обойти нельзя. Только абсолютно здоровый человек будет допущен на свое рабочее место.



Кроме конкурентоспособной продукции, строительство нового цеха позволило решить и ряд социальных вопросов на предприятии. Создано около 220 новых рабочих мест. На них работают преимущественно молодые специалисты. Мастер Наталья Кахоцкая первый раз на предприятие попала еще на втором курсе университета. Проходила производственную практику. Условия работы настолько впечатлили девушку, что она просто была уверена: свою дальнейшую судьбу свяжет исключительно с этим комбинатом.



Как результат - гродненское предприятие держит лидирующие позиции не только в Беларуси, но и на традиционных рынках России. Однако современные реалии требуют постоянного внедрения новых идей. Поэтому процесс привлечения новых инвестиций в производство здесь явление постоянное.



Диверсификация рынков сбыта - одна из главных задач предприятия. Сейчас здесь готовятся к презентации своей продукции в Китае.