Тренды в агроиндустрии и обмен опытом - в Минске проходит международный форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма"

Порядка 600 участников собрались на международном форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", где можно увидеть последние тренды в агроиндустрии. Программу составили с учетом интересов разных специалистов. Так, коллеги смогли обменяться опытом в сфере молочного производства, ветеринарии, зоотехники. Белорусские аграрии не намерены сбавлять темпы, и санкции экспорту не помеха. К примеру, в Польшу молочные поставки выросли в полтора раза.