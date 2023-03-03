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Тренды в агроиндустрии и обмен опытом - в Минске проходит международный форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма"

Порядка 600 участников собрались на международном форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", где можно увидеть последние тренды в агроиндустрии. Программу составили с учетом интересов разных специалистов. Так, коллеги смогли обменяться опытом в сфере молочного производства, ветеринарии, зоотехники. Белорусские аграрии не намерены сбавлять темпы, и санкции экспорту не помеха. К примеру, в Польшу молочные поставки выросли в полтора раза.

В прошлом году в нашей стране произвели около 8 миллионов тонн молока. Это полностью обеспечивает внутренний рынок, все остальное идет на экспорт. Тем более, в рекламе белорусская молочка не нуждается. Продукция представлена в 50 странах.

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