Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для мукомолов

Один из крупнейших в стране комбинатов хлебопродуктов в Слуцке уже заготовил более 110 тысяч тонн зерна. Сырье сюда привозят с полей всей Минской области. Активно сегодня работают и предприятия по переработке молока. Об агропромышленном комплексе центрального региона - Алексей Кондратенко (видео).