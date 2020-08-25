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Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для мукомолов

Один из крупнейших в стране комбинатов хлебопродуктов в Слуцке уже заготовил более 110 тысяч тонн зерна. Сырье сюда привозят с полей всей Минской области. Активно сегодня работают и предприятия по переработке молока. Об агропромышленном комплексе центрального региона - Алексей Кондратенко (видео).

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