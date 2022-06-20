Последствия кризиса: американцы рискуют оказаться на грани голода

А сейчас к ситуации в мире. Жители США на фоне рекордных цен на энергоносители и растущей инфляции все чаще обращаются за продовольственной помощью и очень скоро могут оказаться на грани голода. Такие данные приводит крупнейшее американское издание. Высокая стоимость бензина в сочетании с продолжающимся ростом цен на продукты питания и другие товары начали наносить ущерб людям с низким уровнем доходов. При этом некоторые жители США оказались практически "заперты" дома, так как не могут позволить себе заправить машины. Один из продовольственных банков отметил, что за последние месяцы число обращающихся за бесплатной едой резко подскочило - почти на 60 % по сравнению с таким же периодом прошлого года.