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Послы стран СНГ посетили выставку Витебской области на ВДНХ

Белорусский павильон на ВДНХ в Москве посетили послы стран СНГ. Сейчас проходят Дни Витебской области, можно познакомиться с историей, культурой, экономикой и туристическим потенциалом нашего северного региона. Экскурсию дипломатам провел посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

За несколько часов политики побывали на концерте в знаменитом амфитеатре фестиваля "Славянский базар", познакомились с историей творческого объединения, которое более века назад создал автор "Черного квадрата" Малевич. Узнали, как делают черно-белые гравюры на станке 17 века. На подобном печатал свои тексты и первый белорусский книгопечатник Франциск Скорина. Дипломаты увидели, как рождается пряжа изо льна, попробовали знаменитую рогачевскую сгущенку и даже присмотрели себе подарки в магазине "Мерч Первого".

Нас все поразило, особенно поразила выставка, где продаются майки с высказываниями Президента Беларуси. Я еще буду выбирать. Поэтому мы благодарны. Лично я буду всех своих друзей и близких посылать сюда. Открою тайну: я очень много лет пользуюсь белорусской продукцией, потому что она высококачественная, минимум химии. Это все, что отличает белорусскую продукцию. И она доступа по цене.
Вагаршак Арутюнян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России
Имел честь посещать Беларусь 2 раза. Всегда был восхищен не только промышленностью, экономическим потенциалом, но еще и красотой этой страны. Побывал практически во всех областях, имел возможность познакомиться с культурой, традициями и, самое главное, с прекрасными, гостеприимными, дружелюбными людьми, которые проживают в Беларуси. Я думаю, что мы еще больше узнали об этой прекрасной стране.
Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России

Дни Витебской области на ВДНХ продлятся до конца февраля. Затем эстафету примет Гродненская область. До 3 июля презентации проведут все регионы Беларуси.

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