Послы стран СНГ посетили выставку Витебской области на ВДНХ

Нас все поразило, особенно поразила выставка, где продаются майки с высказываниями Президента Беларуси. Я еще буду выбирать. Поэтому мы благодарны. Лично я буду всех своих друзей и близких посылать сюда. Открою тайну: я очень много лет пользуюсь белорусской продукцией, потому что она высококачественная, минимум химии. Это все, что отличает белорусскую продукцию. И она доступа по цене.

Вагаршак Арутюнян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России