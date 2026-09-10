Посол ОАЭ: Мы во всех сферах экономики планируем сотрудничать с Беларусью

Форум-практикум "Бизнес-путеводитель по ОАЭ и Турции: логистика, финансы, право и менталитет" проходит 10 сентября в Минске. На форуме обсуждают выход на рынки Турции и ОАЭ.

Это площадка для представителей бизнеса, которые не хотят заходить на новые рынки путем дорогостоящих ошибок, поэтому здесь обсуждают пошаговый алгоритм действий.

Приехали в Минск и зарубежные спикеры, чтобы во всех подробностях рассказать о тонкостях работы на их рынках.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь:

"Мы во всех сферах экономики планируем сотрудничать с Беларусью. Мы рады развивать наши отношения в туризме, промышленности, сельском хозяйстве, а именно по части обеспечения продовольствием. Мы надеемся все-таки на достижение еще больших результатов. Мы уже реализовали несколько очень важных проектов на территории вашей страны. Один из таких - объект гостиничного комплекса".

(подробности в видео)