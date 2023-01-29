Посол Беларуси о сотрудничестве с югом Африки: Сюда надо приходить серьезно и надолго

На рынки стран Южноафриканского региона надо приходить серьезно и надолго. Об этом посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Зимбабве Александр Сидорук заявил журналистам в столице Зимбабве Хараре в преддверии государственного визита в эту страну главы белорусского государства Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

Дипломат напомнил, что несколько лет назад Зимбабве взяло курс на модернизацию сельского хозяйства. И здесь как раз пригодился опыт Беларуси и ее техника. "С 2020 года мы начали поставки нашей техники в рамках программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. И успешно это делаем на протяжении уже трех лет. Достаточно большое количество поставлено и тракторов, и другой сельхозтехники, - отметил он. - Причем мы же зашли сюда не просто как продавцы этой техники - здесь создано предприятие, которое не только продает, но и обслуживает технику. Организованы поставки запчастей. В том числе организовано обучение местных фермеров вождению и обслуживанию этих машин. Поэтому мы зашли комплексно. И в этой связи мы достаточно конкурентоспособны здесь".

"Это десятки миллионов долларов, на которые мы уже поставили технику в рамках первой фазы программы механизации. В прошлом году мы фактически закончили вторую фазу этой программы. Есть уже договоренности, что мы будем участвовать и в третьей фазе. Опять же на десятки миллионов долларов. По первым этапам где-то половина техники была белорусской", - подчеркнул Александр Сидорук.

Второе направление поставок техники связано с тем, что кроме аграрного сектора в Зимбабве еще и активно развивается горнорудная промышленность. Первые БЕЛАЗы поставлены более пяти лет назад и до сих пор успешно работают на карьерах. "Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить поставки техники", - добавил дипломат.