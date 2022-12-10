Посол: Египет для Беларуси - это ворота для выхода в Африку, Европу и Ближний Восток

Рынок огромный - 104 млн человек. Более того, Египет является участником договоров о свободной торговле с большим количеством стран. Общее количество населения в этих странах 2 млрд человек, т.е. Египет - это рынок, Египет - это ворота для выхода в Африку и ворота для выхода на Ближний Восток. Не удивляйтесь, по режиму свободной торговли, если мы что-то вместе делаем с египтянами здесь, на их территории, мы можем выходить и на рынок Европы, и на рынок Латинской Америки. Поэтому очень интересный рынок, очень перспективный рынок.

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте