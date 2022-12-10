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Посол: Египет для Беларуси - это ворота для выхода в Африку, Европу и Ближний Восток
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал об основных направлениях работы на египетском направлении. Это экономика, торговля, много прилагается усилий для развития связей в технологической в сфере, в области образования. Также Египет - это любимое направление для наших туристов, соответственно и сфера авиации для нас становится тоже важной, считает посол.
Несмотря на все сложности геополитического характера, в этом году Беларусь очень сильно приросла в торговле с этой страной. "Приросли прежде всего за счет нашего экспорта, экспорта белорусских товаров в Египет. Импорт из Египта тоже несколько увеличился, но основным драйвером были поставки нашей продукции", - рассказывает он.
Есть определенный рост и по экспорту белорусских услуг. "Динамика положительная. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы ее сохранить именно в будущие годы", - уверен Сергей Терентьев
Рынок огромный - 104 млн человек. Более того, Египет является участником договоров о свободной торговле с большим количеством стран. Общее количество населения в этих странах 2 млрд человек, т.е. Египет - это рынок, Египет - это ворота для выхода в Африку и ворота для выхода на Ближний Восток. Не удивляйтесь, по режиму свободной торговли, если мы что-то вместе делаем с египтянами здесь, на их территории, мы можем выходить и на рынок Европы, и на рынок Латинской Америки. Поэтому очень интересный рынок, очень перспективный рынок.
Основные позиции, по которым Беларусь может работать, перечисляет посол, это сборка промышленной продукции, сборка сельскохозяйственной продукции.Работаем по высокотехнологичным направлениям. Промышленность - это основное.
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