Посол Индии: Биржевые торги играют важную роль в развитии торговли с Беларусью

Белорусская биржевая площадка может сыграть важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества Индии с Беларусью, став надежным связующим звеном между компаниями. Об этом накануне заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан во время посещения Белорусской универсальной товарной биржи. По мнению дипломата, применение биржевого механизма позволит сделать структуру взаимного товарооборота более сбалансированной за счет увеличения объемов реализации таких востребованных в Индии товаров, как пиломатериалы, изделия из черных металлов и нефтехимической продукции. Сегодня большую долю в товарообороте между двумя странами занимают калийные удобрения.