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Посол Терентьев о том, чем Беларуси интересен рынок Египта, Африки и Ближнего Востока
На одном рынке из стран дальней дуги - в Египте - сегодня более 40 тыс. тракторов МТЗ. Там говорят, что в каждой нашей деревне есть белорусский трактор. В планах на этот год плюс еще 280 единиц. Контракты подписаны. А через 2 года и вовсе объемы поставок увеличим вдвое. На этой неделе делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром с официальным визитом была в Каире. Переговоры Романа Головченко с его коллегой Мустафой Мадбули в парламенте, на бизнес-форуме и обсуждение новых совместных производств и шоу-румов на площадке дилерского центра МАЗ - это только часть большой программы.
В итоге подписаны 8 контрактов на 12 млн долларов, соглашение о содействии в торговле, взаимодействии финансовых ведомств и свободных экономических зон - наших с управлением по инвестициям Египта. Есть и договоренности по ряду проектов - от машиностроения до фармацевтики и экспорта образовательных услуг. Чем сегодня нам интересен этот рынок и в целом Африка и Ближний Восток? И что мы можем предложить друг другу? Об этом корреспондент АТН Светлана Лукьянюк в новой столице Египта, рядом с Каиром, поговорила с нашим послом в этой стране Сергеем Терентьевым, который также возглавляет дипмиссии Беларуси в Алжире, Судане и Омане по совместительству (подробности в видео).
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