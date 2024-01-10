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Посредники - это неизбежное зло или избирательное благо: понятным языком о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами
Бренд "Сделано в Беларуси" - как гарант качества и определенная ответственность. Задачи, которые стоят перед производителями, - удержать традиционные рынки и закрепиться на новых, а также загрузить производственные мощности и нарастить объемы продаж. Однако когда речь заходит об экспорте, встает вопрос посредничества и сохранения репутации белорусского товара. С практической точки зрения, какое место заняли посредники в организации товаропроводящей сети белорусских предприятий? Посредники - это неизбежное зло или избирательное благо? Как правильно это истрактовать, рассказали эксперты проекта "Экономическая среда".
Глава государства нам ставит задачу продвигать свою продукцию. Республика Беларусь ограничена в своем внутреннем рынке, например, МТЗ более 93 % своих товаров должен поставить на экспорт. Сегодня уникальность подхода, которое нам диктует время, диктует правительство, Президент, чтобы лучшие практики тащили за собой другие белорусские бренды. Допустим, трактор, приходит фермер с намерением купить трактор, но нужно еще предложить и плуг, и посевной агрегат, и прочее, одним словом, технологию, технологию, за которую ты отвечаешь. Поэтому сегодня выбираются лучшие практики в стране и туда присоединяются другие предприятия. Это получается такой белорусский торговый дом. Недавно с участием премьер-министра и губернатора Краснодарского края мы строим такой центр мультибрендовый в Краснодаре. Сейчас на очереди Ставрополье и так далее. В Новосибирске из существующего мы делаем тоже такой мультибрендовый центр. Наши новые партнеры по Республике Беларусь говорят, мол, они едут по Новосибирску и тут чисто, красиво, как кусок Беларуси. Это тоже наш бренд белорусский. Мы должны упаковать свой торговый объект всеми атрибутами. Сегодня бренд Беларуси как знак качества.
"С точки зрения посредничества, любой торговый представитель, если он работает по требованиям, будь то дилер, торговый дом, он должен соблюдать требования: площади, склад запчастей, это сервисные бригады, обученный персонал, оборудование. Это стоит денег, он должен уметь зарабатывать и вкладывать в развитие, не просто себе в карман, а в развитие. Такие посредники нам нужны, которые вместе делают бизнес и вместе продают наш продукт", - подытожил Виталий Вовк, гендиректор ОАО "Минский тракторный завод".
Полтора года назад принимались решения по ценовому регулированию в стране. Речь шла об урегулировании импорта, когда за рубежом формировались маржинальные точки, во многом причина была в необоснованном посредничестве. Убрав ее теми или иными механизмами, Беларусь добилась того, что индекс потребительских цен держится на запланированном уровне. Когда речь заходит об экспортных операциях, такой проблемы не возникает, так как целевая задача любого предприятия, входящего в Министерство промышленности либо концерна, - оно должно быть центром прибыли.
Вся хозяйственная деятельность строится с целью минимизации расходов, связанных с продвижением товара. Если мы поднимаемся на уровень Министерства промышленности или выше, то правительством определены требования к формированию сети ТПС, если мы опускаемся на уровень министерства или концерна, у нас есть набор предприятий, которые разрабатывают свои стратегии, которые защищают у нас в министерстве. Если это предприятие является знаковым для страны, то подымаемся выше, идет защита стратегии в правительстве. Что защищается? Защищается, где находятся субъекты, что они из себя представляют. Мы понимаем расходы структуры ТПС, связанные с арендой, если это арендное предприятие, с налогами, с заработной платой, с рекламой, с определенными сумами на развитие. Все это просчитывается. Эффективно работает - может развиваться дальше и получить инвестирование, но это четко просчитано. Если по каким-то причинам структура ТПС не выполняет своих задач, принимается соответствующее решение, эта структура уходит из ТПС. Предприятие ищет партнера, который мог бы в этом регионе эту структуру заменить. В большинстве случаев мы не имеем одного партнера в регионе, это два, три. И над чем мы работаем - это в каждом округе определить опорную точку, через которую мы будем работать.
Товаропроводящие сети в Год качества - смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".
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