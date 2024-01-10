Посредники - это неизбежное зло или избирательное благо: понятным языком о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами

Вся хозяйственная деятельность строится с целью минимизации расходов, связанных с продвижением товара. Если мы поднимаемся на уровень Министерства промышленности или выше, то правительством определены требования к формированию сети ТПС, если мы опускаемся на уровень министерства или концерна, у нас есть набор предприятий, которые разрабатывают свои стратегии, которые защищают у нас в министерстве. Если это предприятие является знаковым для страны, то подымаемся выше, идет защита стратегии в правительстве. Что защищается? Защищается, где находятся субъекты, что они из себя представляют. Мы понимаем расходы структуры ТПС, связанные с арендой, если это арендное предприятие, с налогами, с заработной платой, с рекламой, с определенными сумами на развитие. Все это просчитывается. Эффективно работает - может развиваться дальше и получить инвестирование, но это четко просчитано. Если по каким-то причинам структура ТПС не выполняет своих задач, принимается соответствующее решение, эта структура уходит из ТПС. Предприятие ищет партнера, который мог бы в этом регионе эту структуру заменить. В большинстве случаев мы не имеем одного партнера в регионе, это два, три. И над чем мы работаем - это в каждом округе определить опорную точку, через которую мы будем работать.

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси