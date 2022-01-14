Постановление Совмина и Нацбанка Беларуси определяет новые правила игры

Агентству по управлению активами установлен лимит эмиссии облигаций на нынешний год. Это предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка. Согласно документу, лимит эмиссии облигаций открытого акционерного общества составит более миллиарда рублей. Напомним, что Агентство по управлению активами было создано в 2016 году. Изначально его деятельностью было создание условий для финансового оздоровления сельхозпроизводства. Указом предусмотрено расширение полномочий агентства на все предприятия реального сектора экономики.