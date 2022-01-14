3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Постановление Совмина и Нацбанка Беларуси определяет новые правила игры
Агентству по управлению активами установлен лимит эмиссии облигаций на нынешний год. Это предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка. Согласно документу, лимит эмиссии облигаций открытого акционерного общества составит более миллиарда рублей. Напомним, что Агентство по управлению активами было создано в 2016 году. Изначально его деятельностью было создание условий для финансового оздоровления сельхозпроизводства. Указом предусмотрено расширение полномочий агентства на все предприятия реального сектора экономики.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все