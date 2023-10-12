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Поставка машин, совместные проекты - о чем еще договорились Беларусь и Башкортостан

По итогам переговоров делегации правительства Беларуси в Башкортостане подписан ряд новых контрактов.

Так, МАЗ договорился с Уралмашем о поставках 90 машин и еще 260 машинокомплектов для сборки троллейбусов. Кроме того, в проработке новые совместные проекты. Об этом было заявлено накануне на встрече нашего премьер-министра с главой республики. Договорились до декабря представить предложения по совместному развитию: куда будем инвестировать, какие предприятия создавать. Также обсуждается увеличение количества авиарейсов из Уфы в Минск и обратно до двух в неделю.

Из Башкортостана делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром сегодня с визитом направилась в Челябинск. В программе переговоры с губернатором, посещение предприятий и бизнес-форум.

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