Увеличить торговлю втрое в ближайшее время: Беларусь и Никарагуа определили пул новых совместных проектов, помимо поставок техники от дорожной до пожарных машин.

Акцент также на финансово-кредитном сотрудничестве, развитии кооперации в IT-сфере. Дальнейшее расширение взаимодействия с ключевым партнером в Латинской Америке обсуждается 27 ноября в Нацбанке.

Партнеры определили ключевые направления, по которым поэтапно будут двигаться.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Прежде всего, это поставка лекарств и, в том числе, возможно, создание совместных производств по фасовке этих лекарств на стороне Никарагуа. Соответственно, этот вопрос был проговорен вчера на комиссии и даны поручения развивать это направление. Второе направление - это поставки детского питания. По качеству белорусское детское питание "Беллакт" не проигрывает лучшим мировым брендам. Цены на нашу продукцию существенно ниже, чем цены на европейскую или на американскую продукцию. Поэтому для никарагуанцев, у которых есть отдельная программа школьного питания и питания младенцев, выделяются соответствующие бюджетные деньги. Это тоже перспективное направление".

Также Никарагуа заинтересована в поставках автобусов, которые могут передвигаться и по сельской местности. Обсуждаются не разовые контакты, а долгосрочные на 3-5 лет.