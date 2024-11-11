Поставки техники, калийных удобрений. Мексика заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

"Беларусь для Мексики - пример социально ориентированного государства" - такая мысль прозвучала на онлайн-встрече депутатов Палаты представителей и Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов.

Обсуждали новые точки роста сотрудничества двух стран и возможность создания группы дружбы. Это откроет новые перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, мексиканский бизнес ищет варианты инвестиций в белорусскую экономику, и уже есть успешные, масштабные проекты.

Cергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мексиканцы рассматривают возможность инвестировать в нашу экономику. Уже есть серьезные проекты, дорогостоящие в этом направлении, конкретные инвестиции в белорусскую экономику. Естественно, наши экономики взаимодополняемы, несмотря на далекие расстояния. Мексика обладает, в том числе, торговым флотом и другими возможностями, которые могут нам позволять работать, сотрудничать и приносить пользу обоим государствам. Тем более, что для этого есть серьезный фундамент политики социальной справедливости".