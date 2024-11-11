3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Поставки техники, калийных удобрений. Мексика заинтересована в сотрудничестве с Беларусью
"Беларусь для Мексики - пример социально ориентированного государства" - такая мысль прозвучала на онлайн-встрече депутатов Палаты представителей и Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов.
Обсуждали новые точки роста сотрудничества двух стран и возможность создания группы дружбы. Это откроет новые перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, мексиканский бизнес ищет варианты инвестиций в белорусскую экономику, и уже есть успешные, масштабные проекты.
Cергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мексиканцы рассматривают возможность инвестировать в нашу экономику. Уже есть серьезные проекты, дорогостоящие в этом направлении, конкретные инвестиции в белорусскую экономику. Естественно, наши экономики взаимодополняемы, несмотря на далекие расстояния. Мексика обладает, в том числе, торговым флотом и другими возможностями, которые могут нам позволять работать, сотрудничать и приносить пользу обоим государствам. Тем более, что для этого есть серьезный фундамент политики социальной справедливости".
Также представители Мексиканских Соединенных Штатов заинтересованы в поставках белорусской сельхоз- и горнодобывающей техники, калийных удобрений. А латино-американский рынок может способствовать транспортировке наших товаров в партнерские страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек