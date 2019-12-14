Поставки нефти и газа на 2020 год обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Поставки нефти и газа на 2020 год сегодня обсудили премьер-министр Беларуси и председатель правительства Российской Федерации. Сергей Румас и Дмитрий Медведев затронули вопрос хода выполнения поручений, данных президентами двух стран в Сочи 7 декабря этого года, а также наметили график предстоящих контактов. Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год. Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе. К тому времени пройдет встреча руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.