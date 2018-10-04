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Постоянно действующая выставка-ярмарка могилевских товаров появится в Пензе

Она начнет работу в конце октября. Об этом сегодня в Могилеве договорились местные власти и делегация российского региона. Также гости рассказали, что заинтересованы в поставках белорусской текстильной продукции. Отметим, встреча прошла в преддверии V Форума регионов Беларуси и России. Свое участие уже подтвердили 20 губернаторов России.

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