Постоянно действующая выставка-ярмарка могилевских товаров появится в Пензе

Она начнет работу в конце октября. Об этом сегодня в Могилеве договорились местные власти и делегация российского региона. Также гости рассказали, что заинтересованы в поставках белорусской текстильной продукции. Отметим, встреча прошла в преддверии V Форума регионов Беларуси и России. Свое участие уже подтвердили 20 губернаторов России.