Поступления в бюджет Минской области в 2023 году выросли на 4 %, пишет БЕЛТА.



В консолидированный бюджет Минской области за 2023 год поступило 6297,9 млн руб., в том числе в республиканский бюджет - 1438,5 млн, в местные бюджеты - 4859,5 млн руб. К уровню прошлого года поступления приросли на 254 млн в сопоставимых ценах, или на 4 %.



На 86,4 % бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога (30,5 % в доходах консолидированного бюджета), налога на прибыль (20 %), экологического налога (включая налог за добычу- 9,7 %), налога на добавленную стоимость (9,5 %), дивидендов по акциям и доходамот других форм участия в капитале (8,7 %), налога на недвижимость (4,7 %), акцизов (3,3 %).



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