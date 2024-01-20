3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Поступления в бюджет Минской области в 2023 году выросли на 4 %
Поступления в бюджет Минской области в 2023 году выросли на 4 %, пишет БЕЛТА.
В консолидированный бюджет Минской области за 2023 год поступило 6297,9 млн руб., в том числе в республиканский бюджет - 1438,5 млн, в местные бюджеты - 4859,5 млн руб. К уровню прошлого года поступления приросли на 254 млн в сопоставимых ценах, или на 4 %.
На 86,4 % бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога (30,5 % в доходах консолидированного бюджета), налога на прибыль (20 %), экологического налога (включая налог за добычу- 9,7 %), налога на добавленную стоимость (9,5 %), дивидендов по акциям и доходамот других форм участия в капитале (8,7 %), налога на недвижимость (4,7 %), акцизов (3,3 %).
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ