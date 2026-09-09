Потанин рассказал, как производства Беларуси и РФ планируют конкурировать с Caterpillar и КамАЗ

"Норникель" сотрудничает с БелАЗом уже четыре года. В 2026 году заговорили о создании совместного инновационного предприятия.

О том, почему ставка на инновации и совместное белорусско-российское производство - один из способов выдержать конкуренцию, например, с Caterpillar и КамАЗ, рассказал бизнесмен, руководитель компании "Интеррос" и "Норникель" (Россия) Владимир Потанин в "Актуальном интервью".

"Инновационные проекты тем и отличаются, что там мы позволяем себе мечтать в хорошем смысле этого слова. Есть идеи, связанные с новыми видами двигателей - на электрической тяге, газомоторном топливе. Впоследствии, может быть, переход на водород как источник топлива и создание ПДМ-машины. Сейчас звучит немного как сказка, но рождены-то мы зачем? Чтобы сказку сделать", - заметил гость проекта.

Бизнесмен отметил, что относится с умеренным оптимизмом к таким инновационным историям, тем более что в традиционной технике уже имеется очень высокая конкуренция. Конечно, многие компании (Caterpillar, КамАЗ) обладают большим конкурентным преимуществом - у них легче доступ к капиталу и больше технологических наработок, и чтобы с ними сравняться, обойти или хотя бы частично выдержать конкуренцию, нужно делать следующие новые шаги. "Поэтому мы замахиваемся не только на то, что можно сейчас прямо сделать, но и на то, что могло бы стать технологией будущего, а для этого надо иметь дело с партнерами, которые не боятся потерять и проиграть - страх поражения всегда держит, а если экспериментировать смелее, то шансы на успех возрастают", - убежден руководитель компании "Интеррос" и "Норникель".

Другое направление в сотрудничестве Беларуси и России связано с цифровыми технологиями, а именно оцифровкой данных, поступающих с этих машин, создание цифровых двойников различного рода агрегатов и целых единиц техники для прогнозирования их поведения, увеличения надежности. То есть проверять агрегат не во время работы в шахте, а за счет компьютерного моделирования.

Владимир Потанин:

"В этом я тоже вижу определенное преимущество - в Беларуси и России есть много специалистов технических специальностей, хорошо владеющих обработкой данных, алгоритмов, способных создавать программами по моделированию, предиктивной диагностике. Это тоже, возможно, будет новой чертой сотрудничества".

И правда, когда творческие люди начинают что-то делать, по дороге возникает много других идей, и некоторые из вариантов даже еще лежат не на столе, а витают в воздухе. "Когда мы углубимся в цифровые технологии, изучение данных, то сама работа нам подскажет еще новые идеи, которые можно было бы эксплуатировать", - считает Владимир Потанин.

Главное фото: myfin.by