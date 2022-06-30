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Потенциальные контракты на общую сумму более чем 1 млрд долларов - Форум регионов Беларуси и России проходит в Гродно
Делегации из сорока субъектов России и потенциальные контракты на общую сумму более чем миллиард долларов. Гродно в эти дни принимает Форум регионов Беларуси и России. Все дискуссии разделили на секции - от образования до климата.
Главный акцент на экономике
Сегодня в рамках форума регионов в Гродно состоялось заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Сенаторы подвели итоги минувшего 8-го Форума регионов Беларуси и России - отметили успешную реализацию достигнутых на нем договоренностей. На особом контроле парламентариев ход выполнения 28 программ Союзного государства, принятых в конце прошлого года.
Буквально все субъекты федерации, которые сотрудничают, заключили договоры, и у них очень хорошая динамика. 25-40 % прирост товарооборота между этими областями и республиками Российской Федерации. Мы считаем, что это очень высокие достижения. Форум дает свои результаты на конкретных делах. Субъекты РФ и Беларуси сотрудничают более активно.
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