Потенциальные контракты на общую сумму более чем 1 млрд долларов - Форум регионов Беларуси и России проходит в Гродно

Буквально все субъекты федерации, которые сотрудничают, заключили договоры, и у них очень хорошая динамика. 25-40 % прирост товарооборота между этими областями и республиками Российской Федерации. Мы считаем, что это очень высокие достижения. Форум дает свои результаты на конкретных делах. Субъекты РФ и Беларуси сотрудничают более активно.

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России