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Потери из-за пандемии - глобальная экономика не досчитается более $4 трлн

Глобальная экономика потеряет более $4 трлн из-за обвала туротрасли. Причина тому - пандемия. Такие данные представлены в докладе Конференции ООН по торговле и развитию. Эксперты прогнозируют три сценария и их возможные последствия. Во всех трех случаях они исходят из того, что число туристов будет сокращаться. Самый пессимистичный подразумевает уменьшение на 75 %.


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