Потери мирового ВВП от торговых разладов к 2020 году составят 700 миллиардов долларов

Потери глобального ВВП от торгово-экономических противоречий отдельных стран к следующему году составят около 700 миллиардов долларов. Как отметили в МВФ по итогам четвертого круглого стола в Пекине с участием глав ведущих мировых организаций, рост мировой экономики в этом году составит только 3 % - это минимальная динамика за последнее десятилетие. В таких условиях проблема поиска новых эффективных методов многостороннего сотрудничества - от экологии и борьбы с климатическими изменениями до финансовой и фискальной политики - становится весьма актуальной. К слову, диалог под лозунгом "Содействие открытости, стабильности и высококачественному развитию глобальной экономики" посвящен последним изменениям ситуации в мире и мировой макроэкономической стратегии. Его участники координируют меры по увеличению взаимной открытости и оптимизации системы глобального управления.



