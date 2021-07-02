3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Поток грузовых авто через белорусский участок границы ЕАЭС увеличился на 11,3 %
За пять месяцев этого года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовали более 1 млн грузовых машин. Рост на 11 %. Ежесуточно наши таможенники оформляют свыше 6 700 грузовых автомобилей. В Государственном таможенном комитете отметили, проводится активная работа по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе. К примеру, в течение этого и следующего годов в автомобильном пункте пропуска "Бенякони" планируется строительство новой площадки для размещения инспекционно-досмотрового комплекса. Там же создадут зону ожидания для 250 авто, инфраструктуру для отдыха и питания водителей международных перевозок.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов