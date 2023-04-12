"Повсеместно работа кипит" - Леонид Заяц о весенне-посевной кампании

Весенне-посевная кампания началась во всех регионах Республики Беларусь. Она активно идет в южных частях страны: в Брестской, Гомельской, Гродненской областях и центральной части Минской области. Медленными темпами набирает обороты и кампания в западной, восточной и северной частях страны. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

"В стране посеянные культуры уже прорастают. Завершается подкормка озимых зерновых культур, озимого рапса, подкармливаются многолетние культуры, сенокосы и пастбища - повсеместно работа кипит. Остается буквально 10-12 дней до завершения сева ранних яровых зерновых культур. Всего нужно посеять 650 тыс. га ранних яровых зерновых культур. На сегодняшнее утро посеяно порядка 182 тыс. - это 28 %", - сказал Леонид Заяц.