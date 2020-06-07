Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе

Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это совместный проект с Китаем, и для нашей страны он уникален.



Действительно, 14 предприятий будут выпускать различные комбикорма. Основа производства - зерно. К слову, первый завод задействует урожай уже этого сезона. Старт - в конце лета.



Главная задача такого производства - повысить прибыль агропромышленного комплекса. Алексей Кондратенко расскажет подробнее (видео).



