ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе

Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это совместный проект с Китаем, и для нашей страны он уникален.

Действительно, 14 предприятий будут выпускать различные комбикорма. Основа производства - зерно. К слову, первый завод задействует урожай уже этого сезона. Старт - в конце лета.

Главная задача такого производства - повысить прибыль агропромышленного комплекса. Алексей Кондратенко расскажет подробнее (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все