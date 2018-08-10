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Поздравления с намолотом 3 тысяч тонн зерна принимает экипаж Витебской области

Поздравления с намолотом 3 тысяч тонн зерна сегодня принимает экипаж Витебской области. Такой рубеж покорился комбайнеру Леониду Алексеенко и его помощнику Павлу Хоняку с хозяйства "Заозерье" Лепельского района. Этот дуэт уже получал свою минуту славы чуть больше недели назад - они стали первыми в области тысячниками. Сейчас на полях северного региона работают более 20 экипажей, которые перешагнули рубеж в одну тысячу тонн.

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