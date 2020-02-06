Позицию официального Минска на предстоящих переговорах в России обсудили на совещании с правительством

Рассмотрен большой спектр вопросов: от нефтегазовых поставок до резервов роста белорусской экономики и ситуации на мировом рынке.





Нефтяные потери

Президент подробно спрашивал, что есть в арсенале правительства для решения всех проблемных вопросов. Ведь многие из них, увы, не в новинку... К примеру, все тот же нефтехимический комплекс Беларуси работает в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья однозначно не на пользу республиканскому бюджету. Так, на совещании озвучено: страна только за прошлый год недосчиталась около 330 миллионов долларов. Каким образом компенсировать потери - в правительстве разработали несколько вариантов сценария. Продолжат искать компромисс и по другим вопросам.

Так, напомним, с начала года российские компании из-за ценовых разногласий временно приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ. А стоимость газа в 127 долларов за тысячу кубометров согласована только до конца этого месяца. Россия ранее заявляла о желании увеличить эту цифру до 152 долларов. С такой позицией официальный Минск не согласен.

Разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером (Россией) возникают с завидной регулярностью уже на протяжении 13 лет. И это несмотря на взаимные обязательства и гарантии. А потому на совещании обсудили и варианты альтернативных поставок (видео).

Совещание по работе энергокомплекса