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Позицию официального Минска на предстоящих переговорах в России обсудили на совещании с правительством
Рассмотрен большой спектр вопросов: от нефтегазовых поставок до резервов роста белорусской экономики и ситуации на мировом рынке.
Нефтяные потери
Президент подробно спрашивал, что есть в арсенале правительства для решения всех проблемных вопросов. Ведь многие из них, увы, не в новинку... К примеру, все тот же нефтехимический комплекс Беларуси работает в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья однозначно не на пользу республиканскому бюджету. Так, на совещании озвучено: страна только за прошлый год недосчиталась около 330 миллионов долларов. Каким образом компенсировать потери - в правительстве разработали несколько вариантов сценария. Продолжат искать компромисс и по другим вопросам.
Так, напомним, с начала года российские компании из-за ценовых разногласий временно приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ. А стоимость газа в 127 долларов за тысячу кубометров согласована только до конца этого месяца. Россия ранее заявляла о желании увеличить эту цифру до 152 долларов. С такой позицией официальный Минск не согласен.
Разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером (Россией) возникают с завидной регулярностью уже на протяжении 13 лет. И это несмотря на взаимные обязательства и гарантии. А потому на совещании обсудили и варианты альтернативных поставок (видео).
Совещание по работе энергокомплекса
Правительство должно быть готово к работе в любых условиях! Президент призывает держать руку на пульсе и не игнорировать негативные тенденции вокруг. Скажем, торговые конфликты, которые с завидной регулярностью возникают между государствами-лидерами, или даже новый азиатский вирус - все влияет на мировую экономику и как следствие затрагивает положение дел в Беларуси. Задача правительства - даже в таких условиях страна обязана развиваться, а доходы белорусов постепенно расти (видео).
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