Правила предоставления скидок на социально значимые товары в Беларуси скорректировали. Как они будут действовать?

Торговля продлевает скидки для уязвимых категорий населения. Они касаются социально значимых товаров, а это порядка 30 позиций. Как и прежде, торговые сети предлагают покупать их с дисконтом в 10 %. Соответствующее соглашение накануне подписали МАРТ и представители крупного ретейла. Эта программа работала в Беларуси и прежде. Ее неоднократно продлевали. На этот раз - до конца года. Воспользоваться скидками могут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане.