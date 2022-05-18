Правительственная делегация Беларуси с руководителями 40 белорусских компаний посещает Азербайджан

Совместная кооперация в машиностроении и торговля продуктами питания. Минск и Баку определяют направления сотрудничества, где уже есть успешные проекты.

Беларусь заинтересована в увеличении поставок плодовоовощной продукции. Об этом сегодня говорили во время переговоров премьер-министров двух стран и на бизнес-встречах. В Азербайджане с рабочим визитом делегация белорусского правительства.

О чем уже договорились и есть ли первые контракты? Светлана Лукьянюк продолжит.

Азербайджан - самая большая страна Закавказского региона на западном берегу Каспийского моря. Здесь крупные транспортные узлы. Славится нефте - и газодобычей, есть и предприятия машиностроения, причем и совместные с белорусскими.

Сразу после приземления в аэропорту Баку прямо у взлетной полосы нас встречал трактор "Беларус". Был на рабочем месте. Вообще, машиностроение и не только - в поле наших интересов сотрудничества. Чтобы оно приносило плоды постоянно, важно поддерживать диалог на всех уровнях.

Сегодня настолько тесные связи, что они только грезят о том, чтобы развиваться. Белорусская продукция на нашем рынке очень широко представлена. В основном это мясная и молочная продукция. Я думаю, что перспектив сотрудничества с Беларусью много.

Беларусь предлагает создать машиностроительный кластер

В прошлом году взаимная торговля прибавила почти вдвое - до 900 млн долларов. Причем экспорт и импорт в этой корзине на равных. Поставки от пяти десятков наших предприятий обеспечивают здесь 5 товаропроводящих сетей и 45 дилеров. Мы предлагаем активней включаться в кооперацию. Хороший пример общей сборки уже есть - Гянджинский автозавод. На его счету 12 тысяч тракторов. Но линейку можно увеличить.





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Мы видели бы правильные движения в сторону создания на базе данного предприятия некого машинно-строительного кластера с участием белорусских производителей другой (зерноуборочной и кормоуборочной) техники. Мы сейчас специально заканчиваем разработку для нужд, в том числе и Азербайджана, менее габаритной сельскохозяйственной техники: зерноуборочной, кормоуборочной, с учетом рельефа местности и так далее. На этой же площадке могли бы выпускаться и продаваться прицепные агрегаты к сельскохозяйственной технике, всю линейку которых производит Беларусь. Это коммунальная техника, электротранспорт, электробусы, которые находятся уже на площадке Дзержинского завода. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Азербайджан готов к совместным проектам

Белорусы готовы конкурировать с другими партнерами официального Баку и привезли свои предложения. И их здесь ждали.

Машиностроительный комплекс Беларуси уже на протяжении многих лет серьезно представлен в Азербайджане. Наши фермеры пользуются этой техникой. Она была (надеюсь и в дальнейшем будет) для наших азербайджанских фермеров доброкачественной, долго используемой и конкурентоспособной по цене. Вопросы продовольственной безопасности сегодня перед многими государствами стоят как первый приоритет. Правительство Азербайджана уделяет этому большое внимание, это для нас очень серьезный приоритет. Мы будем развивать свое сельское хозяйство, особенно акцент будет сделан на освобожденных землях, которые более 30 лет находились под оккупацией. Али Асадов, премьер-министр Азербайджана

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По итогам переговоров подписаны совместные документы

По итогам переговоров подписями скрепили совместные документы. В частности, по созданию единой интегрированной системы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Это гарант качества и быстрой доставки.

А здесь переговоры в формате B2B. В Баку прилетели руководители 40 белорусских предприятий и компаний. И первый день был достаточно продуктивным.

Контракты на $55 млн

Самый увесистый портфель у нашей деревообработки. Баку сейчас активно строится, и отделка квартир крайне важна. Поэтому продукция эта в спросе.

У вас и хорошее качество, и хороший товар, поэтому наша компания хотела бы заключить контракт на год в 5 млн. Вагиф Исмаилов, учредитель азербайджанской компании, руководитель торгового дома "Азербайджан" в Беларуси

Диалог бизнеса

Не смогли отказаться и от наших сладостей. Зефир, пастила, желейные конфеты теперь будут покупать и в Азербайджане. Поставки стартуют со следующего месяца.





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Мы ехали с целью заключить контракт с нашими партнерами. Мы заключили три контракта на кондитерские изделия на общую сумму 420 тысяч долларов в первый же день. Андрей Лаврукевич, представитель концерна "Белгоспищепром"

Рабочий визит делегации правительства Беларуси продолжится