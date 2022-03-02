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Правительство Беларуси готовит комплексный план поддержки экономики

Комплексный план поддержки экономики подготовит оперативно-ситуационный штаб правительства. Об этом сегодня заявил премьер на заседании президиума Совмина. Волокита и бюрократия в текущих условиях непозволительны. В целом ситуацию на финансовом рынке премьер назвал стабильной и управляемой. Есть повышенный спрос на иностранную валюту от предприятий, но дефицита ее нет. В то же время реалии дня - новые санкции Запада в отношении финансовых и промышленных секторов Беларуси и России - вынуждают принимать комплексные меры. Сегодня обсуждается отключение от SWIFT, в этом черном списке уже ряд российских банков. Поэтому Нацбанку поручено проработать новые каналы для платежей. В особом внимании наша внешняя торговля, ведь некоторые направления сейчас на паузе.

Многое из этих товаров готовы купить Россия и Китай. Но Украина это и наш транзит через Одесский порт, в частности, на Китай. Минсельхозпрод заверяет, что новый маршрут уже построен по железнодорожной ветке через Россию. Поставки пойдут через день-два, так что больших запасов продукции на складах не будет. Поручено обсудить возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара и фиксировать их в российских рублях. Также с россиянами согласовать балансы экспорта и импорта по всем товарам.

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